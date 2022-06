Prefeitura de Cabo Frio terá comissão sobre uso da cannabis medicinal em tratamentos

A Prefeitura de Cabo Frio terá uma comissão para debate e planejamento sobre o uso da cannabis medicinal em tratamentos de saúde. O assunto foi tema de uma reunião realizada na sexta-feira (10) na Secretaria Municipal de Saúde.

O uso de remédios que contenham na fórmula o Canabidiol (CBD) ou o Tetrahidrocanabinol (THC) está autorizado em Cabo Frio pela Lei 3.519, sancionada pelo prefeito José Bonifácio no dia 19 de maio.

Agora, a prescrição e o acesso aos medicamentos dependem de regulamentação, cujas tratativas ficam a cargo da comissão criada pela Secretaria de Saúde.

Durante a reunião, a secretária de Saúde de Cabo Frio, Erika Borges, ao lado de outros membros do Governo Municipal, recebeu a médica psiquiatra Ana Valladão, o advogado Hamber Carvalho, a médica Elizabeth Cardoso e o psicólogo Ygor Sereno.

Estiveram presentes também a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Cabo Frio), Adriana do Nascimento, e as representantes do grupo Bem Me Quer, Jocélia Oliveira e Gislene da Cruz, que forneceram relatos de pacientes que necessitam de medicamentos com base em cannabis medicinal.

A criação da comissão de trabalho será publicada no Diário Oficial do Município. O próximo encontro está marcado para o dia 8 de julho.