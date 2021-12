Prefeitura de Iguaba Grande adquire dois novos prédios para administração pública

Nesta segunda-feira (27) o prefeito Vantoil Martins realizou o anúncio, através de uma live nas redes sociais, a aquisição de dois importantes prédios da cidade de Iguaba Grande que passam a fazer parte da estrutura da secretaria de Educação e Cultura.

O primeiro foi o prédio próximo a orla de Iguaba, conhecido como antigo Compulake, localizado na Rodovia Amaral Peixoto. Anteriormente o local abrigou a prefeitura de Iguaba Grande entre os anos de 1999 até 2009, e, desde então, estava sem utilização. O espaço de três andares foi comprado pelo valor de R$2,1 milhões reais. Agora o prédio passará por reformas na estrutura e será a nova sede da secretaria de Educação e Cultura.

O segundo imóvel adquirido é onde funciona a Escola Maria Lúcia de Oliveira Costa, antigo prédio do colégio Cenecista, localizado no centro da cidade. O local tinha sido alugado pela prefeitura em 2019. A compra foi no valor de R$4,5 milhões de reais. Agora sendo prédio próprio, o espaço passará por reformas e ampliação da estrutura e continuará sendo a sede Escola Maria Lúcia.

“Apresentamos os dois novos prédios que a prefeitura adquiriu. A gente tem muito orgulho de estar fazendo desse período um momento histórico para Iguaba Grande. Isso significa valorização da cidade, gestão de recursos públicos, planejamento e equilíbrio das contas. Além disso, a compra dos dois prédios trouxeram mais economia para os cofres públicos”. Declarou o prefeito Vantoil Martins

A previsão é que a mudança da sede da secretaria de Educação e Cultura para o novo prédio seja feita no final do primeiro semestre de 2022.

De acordo com o secretário de Educação e Cultura, Fred de Carvalho, a prefeitura está empenhada para dar mais qualidade a educação de Iguaba Grande. “A educação iguabense está entre as melhores do estado. Estamos trabalhando bastante ao longo do ano para poder manter esse índice e além disso, também estamos melhorando a estrutura da nossa rede com a aquisição desses prédios. Ainda temos muito trabalho pela frente para dar ainda mais qualidade para nossos estudantes.”