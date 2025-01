Prefeitura de Iguaba Grande convoca artesãos para recadastramento

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Turismo e Lazer, informa que o recadastramento dos artesãos municipais irá acontecer na próxima quinta (16), a partir das 14h, no pátio da secretaria da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, com o objetivo de realizar a captação de dados do setor artesanal para implantação de políticas públicas e ações de fomento na cidade.

Para realizar o recadastramento basta comparecer na data e local informado com a cópia dos seguintes documentos: Identidade, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4.