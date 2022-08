Prefeitura de São Pedro da Aldeia adere a programa de castração gratuita para cães e gatos 

Os moradores de São Pedro da Aldeia já podem utilizar os serviços do RJPET, um programa que oferece castrações gratuitas para cães e gatos. O procedimento é custeado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é fruto de esforços da Coordenadoria do Bem-estar Animal, responsável por alinhar a parceria entre a Prefeitura aldeense e o Governo Estadual.



Para conseguir a castração gratuita, protetores de animais e moradores precisam se cadastrar no site https://rjpet.com.br. O agendamento é realizado após a apresentação de toda documentação exigida. Para o cidadão é disponibilizada uma castração mensal por CPF, já os protetores formalizados podem castrar até oito animais por mês.



O Programa de Castração Animal visa o controle da natalidade de cães e gatos. A castração gera benefícios, prevenindo doenças, melhorando o comportamento, diminuindo o índice de fugas e aumentando a expectativa de vida dos animais.



Em São Pedro da Aldeia, as castrações serão realizadas na Natal Veterinária, situada à Rua Dr. Antônio Alves, número 114, loja 4, no Centro.

ENTENDA OS CRITÉRIOS