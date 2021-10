Prefeitura de São Pedro da Aldeia afirma que está intensificando serviços pós chuva

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos intensificam, nesta quinta-feira (21), as ações de ordenamento da cidade após as chuvas constantes que atingiram a cidade nos últimos dias.O objetivo é minimizar os transtornos que podem afetar o dia-a-dia da população. Para isso, são realizados serviços de colocação de material em trechos de estradas, desobstrução e substituição de manilhas e desentupimento de bueiros. A rotina de coleta de lixo doméstico, limpeza e varrição das ruas segue normalmente.

Para viabilizar a circulação de todas as linhas de ônibus que atendem aos moradores, trechos das estradas mais afastadas das áreas centrais da cidade estão sendo patrolados. Em uma parte da Rua Nelson Coelho de Oliveira, no bairro Recanto do Sol, foi depositado material para antecipar a absorção da umidade presente no solo. Áreas do bairro Cruz, Sergeira e Estrada do Café também recebem os serviços de patrolamento emergencial.

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, ressaltou que a pasta está atenta às necessidades dos aldeenses. “O nosso objetivo com essas ações é reduzir os impactos de transtornos causados pela chuva no dia-a-dia do aldeense. Nossas equipes estão empenhadas em atender todas as regiões”, afirmou.

No centro da cidade, ações de saneamento são executadas na Rua Antônio Alves, com a troca de quatro manilhas. O mesmo ocorre no bairro Rua do Fogo. A reposição de tampas de bueiros, furtadas com frequência no município, também é executada.

Alguns serviços, como operação tapa-buracos com massa asfáltica, não podem ser feitos devido à umidade ainda presente no solo. O trabalho de manutenção faz parte de um cronograma periódico de ações de conservação das vias, que busca atender todos os bairros da cidade.