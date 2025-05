Prefeitura de São Pedro da Aldeia discute fortalecimento do Procon com secretário nacional de Defesa do Consumidor

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu um importante passo para o fortalecimento da defesa do consumidor no município. Na quinta-feira (08/05), o diretor do Procon aldeense, Arthur Reis, se reuniu com o secretário nacional de Defesa do Consumidor, Wadih Damous. O encontro aconteceu em Brasília e abordou possíveis parcerias entre a administração municipal e o Governo Federal, com foco no fortalecimento dos serviços de atendimento e proteção ao consumidor aldeense.

Durante o encontro, foi abordada a possibilidade de acesso ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), instrumento do Governo Federal que financia projetos voltados à defesa dos direitos coletivos. O município já iniciou o processo de adesão ao fundo, com o objetivo de promover melhorias na estrutura do Procon, como a aquisição de novos equipamentos, a modernização do atendimento e a ampliação de serviços essenciais.

De acordo com o diretor Arthur Reis, o diálogo com a SENACON foi extremamente positivo e representa um avanço para o município. “Apresentamos as demandas da nossa cidade e buscamos apoio para fortalecer o trabalho do Procon. Com o acesso ao fundo, poderemos ampliar nossa atuação e oferecer um serviço mais eficiente, mais próximo da população”, destacou.

O vereador Pedro Abreu, que também cumpre agenda administrativa em Brasília e integra a Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Municipal, participou do encontro e manifestou apoio à iniciativa.