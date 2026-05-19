Prefeitura de São Pedro da Aldeia inaugura nova creche no bairro Rua do Fogo nesta sexta-feira

famílias do bairro Rua do Fogo passam a contar com uma nova estrutura voltada ao cuidado e à educação das crianças da comunidade. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai inaugurar nesta sexta-feira (22/05), às 16h, a Creche Municipal Nair Felix de Andrade Leite. Aguardada pela população, a obra irá ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil do município, com capacidade para atender aproximadamente 200 alunos.

O prefeito Fábio do Pastel destaca a importância da obra. “Essa é uma conquista construída com muito compromisso e responsabilidade. Sabemos da importância de ampliar as vagas na Educação Infantil e de garantir que nossas crianças tenham acesso a um espaço adequado, moderno e acolhedor. A Rua do Fogo esperava por esse momento há muito tempo e temos muita alegria em entregar essa unidade para a população”, declarou.

Localizada na Rua Antônio Machado, s/nº, a creche conta com 890,73 m² de área construída em um terreno total de 1.600 m². O espaço possui cinco salas de aula, além de uma sala multiuso, com estrutura planejada para oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade às crianças e profissionais da Educação aldeense.

A secretária municipal de Educação, Danielle Corrêa, comentou sobre a entrega da unidade de ensino para a comunidade. “A inauguração dessa creche representa mais do que a entrega de um prédio. Estamos ampliando oportunidades, oferecendo um ambiente preparado para acolher nossas crianças com qualidade, segurança e acessibilidade. É uma conquista muito importante para as famílias da Rua do Fogo, que aguardavam por esse investimento na Educação”, ressaltou.

A unidade segue projeto federal com padrão construtivo atualizado, incluindo iluminação e ventilação natural projetadas para promover economia de energia. A creche também foi construída com observação às normas de acessibilidade da ABNT 9050, garantindo melhores condições de acesso e circulação para todos os usuários.

Com capacidade para atender uma turma por período em cada sala, nos turnos da manhã e da tarde, a nova creche representa um importante avanço para as famílias da Rua do Fogo e regiões próximas, fortalecendo o atendimento da rede municipal de ensino e contribuindo para o desenvolvimento das crianças aldeenses desde os primeiros anos de vida.