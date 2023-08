Prefeitura de São Pedro da Aldeia inicia serviço de drenagem pluvial no bairro Poço Fundo

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deu início aos serviços de drenagem pluvial na rua Praia do Sol, no bairro Poço Fundo. O prefeito Fábio do Pastel acompanhou de perto o trabalho, que começou na terça-feira (08/08).

A primeira fase de obra envolve ações de escavação e assentamento de 220 metros de manilhas de 1.000mm de diâmetro, que facilitarão o escoamento das águas em dias de fortes chuvas. “A melhoria no local é necessária devido aos alagamentos constantes em dias de chuva e também por ser ponto de entrada da Escola Municipal Flonete Alexandrino da Silva. Uma obra que é muito esperada e com a atual gestão está sendo realizada”, comentou o secretário de Obras, Fernando Frauches.

A rua também passará por uma troca de pavimentação, com blocos intertravados de concreto substituindo os paralelepípedos antigos, visando a durabilidade do serviço e segurança.

A obra no local integra um conjunto de ações da Prefeitura aldeense que assegura melhorias na infraestrutura de vários bairros da cidade e é realizada com recursos próprios do município. Ainda no bairro Poço Fundo, a Estrada do Boqueirão também passará por melhorias que envolvem ações de recapeamento em pontos estratégicos da via.