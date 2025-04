Prefeitura de São Pedro da Aldeia manifesta repúdio a motociclista que anda sobre área turística do helicóptero

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia manifesta total repúdio à conduta do indivíduo que pilotava uma motocicleta na área destinada à rampa de acesso ao helicóptero, localizada ao lado do letreiro “Eu Amo São Pedro da Aldeia”, no bairro Balneário, praticando diversas infrações.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública informa que foram adotadas todas as medidas administrativas cabíveis e que está sendo confeccionado um Registro de Ocorrência na 125ª Delegacia de Polícia, a fim de viabilizar a apuração dos fatos e a investigação de eventuais crimes.

A Prefeitura ressalta que atitudes como essa colocam em risco a segurança pública, além de violarem as normas de segurança, ordenamento urbano e de uso adequado dos espaços públicos.