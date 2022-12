Prefeitura de São Pedro da Aldeia prepara esquema especial para o Réveillon 2023 

Empenhada em garantir a segurança e a organização da festa da virada, após dois anos sem comemorações de Ano Novo na orla, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia preparou um esquema especial para a sexta-feira (30/12) e a noite de Réveillon (31/12). A programação, que vai celebrar a chegada de 2023 na Praia do Centro, contará com a tradicional queima de fogos e dois dias de apresentações musicais.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública vai isolar, com grades, os acostamentos da Rodovia RJ-140, em toda extensão onde houver concentração de pessoas. O evento terá presença de brigadistas, seguranças e apoios na área do palco e dentro do espaço destinado ao público presente. A Avenida São Pedro, entrada principal para o centro da cidade, será fechada durante a noite até o término das programações.

O secretário da pasta, José Maria Cadmo, reforça que a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária foram informadas da programação e horários previstos para a festividade. “A Guarda Civil Municipal estará presente nos dois dias de evento, fazendo o ordenamento e controle do trânsito, onde for necessário e dentro do perímetro em torno da área destinada para as festividades”, destacou.

A Secretaria Municipal de Saúde também estará presente nos dois dias de festividades, prestando atendimentos em uma tenda com equipe para primeiros-socorros, formada por 02 médicos, 02 enfermeiros, 04 técnicos de enfermagem, 03 maqueiros e 02 motoristas, além de uma ambulância.

Confira a programação completa do Réveillon 2023 em São Pedro da Aldeia:

Sexta-feira, 30 de dezembro

20h – Cristo Soul

21h30 – Geovanne Oliveira

23h – Casa WORSHIP

Dj Roger – Gospel

Sábado, 31 de dezembro

20h – Nada Igual

22h – Bruna Reis

00h – Tradicional queima de fogos, acompanhada por um violinista, iluminará o céu aldeense por cerca de 10 minutos

00h10 – Demétrius