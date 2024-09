Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza nova edição do “Saúde Móvel” a partir desta segunda-feira

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início a 5ª edição do projeto “Saúde Móvel” a partir desta segunda-feira (16/09). A iniciativa oferta exames de imagem como ultrassonografia e ecocardiograma para os usuários do SUS, agendados pela Regulação Municipal da pasta. Os atendimentos serão realizados até o dia 25 de setembro, incluindo sábado e domingo, das 8h às 17h. O evento também contará com uma programação aberta à população, oferecendo serviços de saúde, autocuidado e palestras.

A unidade móvel ficará estacionada na Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça das Águas), no Centro. Ao todo, serão oferecidos 1.400 procedimentos aos pacientes já agendados. O objetivo é reduzir a fila de espera por exames e ofertar mais qualidade de vida, além de agilizar diagnósticos. Para realizar o procedimento, o paciente precisa comparecer ao local e apresentar documento de identidade, cartão do SUS e o pedido médico.

A ação contará com as palestras “Mitos e verdades sobre o câncer de mama”, com a fisioterapeuta Márcia Brandão Fanelli; “A influência da alimentação” e “Reeducação alimentar”, com a life coach Marcelle Frinhani; “A ciência da felicidade e seu contexto na sociedade atual”, com a psicóloga Mônica Ribeiro e “Envelhecimento saudável”, com Karla Cristina.

Os cidadãos terão, ainda, a oportunidade de desfrutar de serviços terapêuticos com Analice Silva e orientação profissional com Marianne Almeida e Daniela do CNA. Além da dinâmica do abraço, promovida por Silvia Andrade, do Viva, Vida Mulher.

A primeira edição do projeto “Saúde Móvel” aconteceu em dezembro de 2023. A Secretaria de Saúde também realizou o mutirão de atendimentos em março, maio e junho de 2024.

SERVIÇO – Projeto Saúde Móvel

Período: 16 a 25 de setembro

Local: Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça das Águas), no Centro

Horário: 8h às 17h

Público-alvo: Pacientes agendados pela Regulação Municipal

Exames: Ecocardiogramas e ultrassonografias