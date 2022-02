Prefeitura de Saquarema monta postos de doação para vítimas em Petrópolis

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, montou seis postos de recebimento de doações para as vítimas das chuvas em Petrópolis. A população que desejar doar qualquer tipo de donativo poderá procurar as unidades de desenvolvimento da cidade.

As doações poderão ser feitas no CREAS, no Centro Administrativo, e nas unidades do CRAS espalhadas pelo município nos bairros da Raia, Rio d’Areia, Jaconé, Bonsucesso e Sampaio Corrêa. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, água mineral, produtos de higiene pessoal, casacos e roupas de cama são os itens de maior necessidade.

Nesta quinta-feira, 17, agentes da Defesa Civil Municipal e da Guarda Ambiental foram a Cabo Frio para levar doações arrecadadas pela Polícia Militar na cidade. O batalhão da PMERJ na região é um dos polos que concentram as doações para serem transportadas à cidade serrana. Nos próximos dias, os agentes do Salvamar também levarão doações a Petrópolis.

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estão a caminho da Cidade Imperial para atuar no monitoramento de áreas e no auxílio às buscas. Drones e demais equipamentos serão utilizados para agilizar os trabalhos.

A Prefeitura de Saquarema se solidariza com o município de Petrópolis e se coloca à disposição para ajudar este povo tão querido do nosso estado do Rio.