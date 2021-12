Prefeitura e PM definem planejamento de segurança para o Réveillon em Cabo Frio

Com o objetivo de integrar os trabalhos e oferecer um Réveillon com mais segurança e ordenamento, representantes da Prefeitura de Cabo Frio e do 25º Batalhão de Polícia Militar se reuniram, nesta terça-feira (28), para definir o esquema de trabalho para o fim de ano na cidade.

O encontro aconteceu na sede da corporação e contou com a participação dos secretários de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França; de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago; de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha e o coordenador geral de Posturas e Licenciamento, Paulo César Pereira Alves, além do chefe de Planejamento do 25º BPM, major Alcântara, entre outros policiais.

A reunião abordou também as operações que serão realizadas ao longo do verão. O secretário municipal de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França, ressaltou a importância da integração entre a Prefeitura e a Polícia.

“Realizamos a reunião para definir os últimos ajustes das ações que serão desencadeadas no Réveillon. Vamos contar com o emprego de recursos, aumento de efetivos nas praias, ordenamento no trânsito e nas vias, fiscalização, ações para coibir atividades irregulares e outras iniciativas. Tanto a Prefeitura de Cabo Frio como o 25º Batalhão de Polícia Militar vão adotar um trabalho para proporcionar um período festivo mais seguro”, destacou Ruy França.

De acordo com o chefe de planejamento do 25º Batalhão de Polícia Militar, major Alcântara, a corporação recebeu um aporte de mais 500 homens para esse período, totalizando 750 policiais a serviço. O aumento no efetivo será dividido por turno de trabalho.

“Iniciaremos a Operação Praia no dia 31 de dezembro, de manhã cedo, com o policiamento já nas areias. Para essas ações teremos à disposição policiais de folga, de serviço e agentes que estão retornando de férias. Um atendimento maciço da tropa, contando com policiais do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói e Itaboraí”, destacou o major da PM.

A partir desta quarta-feira (29), além das ações já programadas, equipes da Prefeitura de Cabo Frio, como agentes de fiscalização, guardas municipais e fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento vão atuar nas areias das principais praias da cidade com o objetivo de coibir o uso irregular de equipamentos sonoros, conforme prevê a lei nº 3.467/2000.