Prefeitura está realizando desassoreamento de três canais em Cabo Frio

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Cabo Frio está realizando o desassoreamento de três canais, com um total de 10 km de extensão, que escoam as águas pluviais dos bairros Manoel Corrêa, Recanto das Dunas, Vila do Sol e Jardim Nautilus.

O canal que passa ao lado do Aeroporto Internacional de Cabo Frio não era desassoreado há mais de 20 anos. Já a limpeza do canal no bairro da Vila do Sol deixou de ser feita nos últimos 10 anos. A limpeza é feita com escavadeira hidráulica, que remove areia, terra, rochas e lodo.

Esse tipo de serviço também já foi feito anteriormente em canais dos bairros Tangará e Jardim Esperança, com ótimos resultados na melhoria do escoamento da água.