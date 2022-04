Prefeitura realizará segunda edição do Saquarema Country Fest 

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, vai realizar mais uma edição do Saquarema Country Fest. Durante três dias, o distrito de Sampaio Corrêa será o destino de moradores e turistas que curtem o estilo de vida country.

A edição deste ano será realizada nos dias 29 e 30 de abril e 01 de maio, na área onde está sendo construído o Parque de Exposições de Saquarema. O local fica localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ao lado da Escola Clotilde de Oliveira Rodrigues.

Durante os três dias, diversos artistas se apresentarão no espaço que será montado na arena principal. No dia 29, Gustavo Mioto sobe ao palco. Já no dia 30, a música fica por conta de Felipe Araújo. Encerrando o evento, Os Barões da Pisadinha se apresentam no dia 01/05.

“Estamos levando para Sampaio Corrêa uma grande festa. A cultura country é muito forte nos bairros do interior. Assim como os demais eventos e festivais do município, o Saquarema Country Fest será colocado, definitivamente, no calendário turístico e cultural da cidade”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

Não se esqueça! O Saquarema Country Fest será realizado nos dias 29 e 30 de abril, e 01 de maio, sempre a partir das 20 horas, na área do futuro Parque de Exposições, em Sampaio Corrêa.