PRF intercepta carga de drogas que seguia para Cabo Frio e tinha taxista como batedor na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 50 quilos de drogas que seguiam para Cabo Frio com a ajuda de um taxista, que atuava como batedor.

Eles foram motoristas em flagrante durante uma ação na BR-101, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Por volta das 14h deste domingo (29), os agentes realizavam um patrulhamento na altura do km 322, próximo à praça de pedágio da Ponte Rio–Niterói, quando identificaram um veículo em atitude suspeita.

O carro estava com os vidros completamente escurecidos e apresentava várias rachaduras no para-brisa, o que motivou a abordagem.

O motorista obedeceu à ordem de parada e, ao sair do veículo, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha vindo do interior.

Questionado, ele admitiu que transportava os entorpecentes, informando que a droga havia saído do Complexo do Alemão e seria levada para Cabo Frio, onde receberia pagamento pelo transporte.

Durante a revista, foram encontradas cinco sacolas plásticas com drogas, sendo três no banco traseiro e duas no porta-malas.

O segundo veículo identificado apoiando o transporte da carga foi um táxi de São Pedro da Aldeia. Segundo os agentes, ele seguia à frente do carro com as drogas, com a função de monitorar o trajeto e alertar sobre possíveis fiscalizações policiais.

O taxista foi abordado por outra equipe e confirmou que atuava como batedor, responsável por avisar o outro motorista sobre a presença de viaturas. Ele ainda afirmou, de acordo com os policiais, que ambos já haviam feito outras viagens com o mesmo esquema.

Após a pesagem, foram apreendidos cerca de 28 quilos de cocaína e mais de 21 quilos de maconha.

A ocorrência foi registrada na 76ª Delegacia de Polícia Civil.