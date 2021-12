Principais avenidas de Cabo Frio recebem novos sinais de trânsito

A Prefeitura de Cabo Frio está substituindo os sinais de trânsito velhos por equipamentos novos. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, está na segunda etapa. A primeira foi realizada em julho deste ano. Desta vez, foram substituídos equipamentos nas Avenidas Júlia Kubitscheck, Teixeira e Sousa e Vítor Rocha. A Estrada Velha de Búzios, na altura da Escola Municipal Talita Pereló, no Jardim Esperança, também receberá semáforo novo.

Na primeira etapa foram substituídos os sinais da região central da cidade: da Avenida Teixeira e Sousa, em frente à galeria do antigo cinema; da Praça Porto Rocha, em frente à igreja católica; e na Avenida Assunção, na pista sentido bairro Passagem.

Já na segunda etapa, estão sendo trocados os sinais da Avenida Júlia Kubitschek (do Largo de Santo Antônio até a garagem da Auto Viação 1001), incluindo o sinal da Avenida Teixeira e Sousa, e também o sinal da Avenida Vitor Rocha, no cruzamento da Rua Poeta Victorino Carriço, no Parque Burle. O semáforo da Estrada Velha de Búzios, em frente à Escola Municipal Talita Pereló, no Jardim Esperança, também foi substituído.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, o trabalho para a troca dos equipamentos foi realizado no período noturno.

“Primeiro as equipes colocaram os postes, depois instalaram os sinais. Agora os equipamentos serão ligados e programados para funcionar. Quando estiverem em pleno funcionamento, os antigos serão removidos”, explicou o secretário.

Ainda segundo ele, a troca dos sinais de trânsito no município está sendo realizada de forma gradativa, conforme a disponibilidade de recursos.

“Vamos fazer outras substituições de sinais de trânsito que estão danificados. O trabalho será realizado conforme a disponibilidade de recursos. Sabemos que muitos semáforos precisam ser trocados e isso vai acontecer de forma gradual”, finaliza Jefferson Buitrago.