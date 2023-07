Procissão do padroeiro de São Pedro da Aldeia resgata tradição e atrai fiéis e visitantes à cidade

By

Fé, tradição e religiosidade marcaram a procissão do padroeiro de São Pedro da Aldeia, santo católico que dá nome ao município, celebrada nesta quinta-feira (29/06). Carregando consigo os valores de devoção e respeito pela figura de Pedro, uma multidão de fiéis e visitantes acompanhou o cortejo ao santo padroeiro, que teve início na capela da Praia da Pitória, no bairro Porto da Aldeia.



A imagem de São Pedro navegou pela Lagoa de Araruama acompanhada de muitas embarcações e aportou no deque da Praça Hermógenes Freire da Costa, para continuar sendo carregada por devotos nas ruas do Centro da cidade até a celebração da missa campal, no palco montado em frente à praça Agenor Santos.

O prefeito, Fábio do Pastel, esteve presente nas celebrações e comentou sobre a importância de preservar a tradição da cidade. “O dia 29 de junho será sempre marcado pelas homenagens ao nosso santo padroeiro, que empresta o seu nome ao município que tanto amamos. Estou muito feliz de participar dos festejos e principalmente por recuperarmos essa procissão tão bonita. Gostaria de agradecer à Paróquia de São Pedro pela parceria conosco e também a todos os fiéis que compareceram no dia de hoje e que, com certeza, encheram as nossas ruas de muita fé e respeito”, afirmou.

Foto: Ayron Dias

A secretária de Turismo, Cláudia Tinoco, também acompanhou de perto os festejos do dia de São Pedro. “É um prazer estar aqui nesse momento. Agradeço muito a todos os fiéis que fizeram essa festa maravilhosa, repleta de devoção e religiosidade. Nossa gestão também trabalha para preservar a tradição da cidade, bem como a cultura e a arte do povo aldeense. Deixo o meu agradecimento à Paróquia São Pedro pela parceria sempre eficaz com a Prefeitura e também pela comoção de todos os fiéis hoje presentes”, ressaltou.

procissão teve início na capela da Praia da Pitória, no bairro Porto da Aldeia, e os fiéis se concentraram às margens da lagoa antes do cortejo marítimo. A imagem de São Pedro foi alocada dentro de uma embarcação pelos fiéis e navegou a Lagoa de Araruama, acompanhada de canoas, barcos e embarcações movidas a vela, até aportar no deque da Praça Hermógenes Freire da Costa, para a continuação do cortejo por terra.

Foto: Denis Costa

Outra multidão de religiosos e visitantes aguardava a chegada das embarcações no local. A procissão seguiu pela Avenida São Pedro, no Centro da cidade, até o palco montado em frente à praça Agenor Santos, onde foi celebrada uma missa campal em homenagem ao padroeiro do município.

Foto: Denis Costa

Para o atual pároco da cidade, Monsenhor Guedes, a figura do apóstolo Pedro excede as diferentes visões teológicas e pode ser um exemplo para todos. “ Pedro é um personagem que extrapola toda a crença, não é? Mesmo sendo católico ou não sendo católico, todos estamos no mesmo barco, como ele um dia esteve, e temos o mesmo valor: ele é um personagem histórico. E aqui em São Pedro da Aldeia, é o nosso padroeiro. Portanto, manter esse costume e essa tradição é preservar uma história que já perpassou 406 anos. Aproveito para estender meu abraço e meu carinho a todos os moradores da cidade, e agradeço pela devoção dos fiéis hoje presentes”, finalizou.

Foto: Denis Costa

Visitantes do Rio de Janeiro, as amigas Ana de Paula e Dida também acompanharam toda a procissão do padroeiro de São Pedro da Aldeia. “ Todo ano nós estávamos aqui na procissão agradecendo pelas nossas famílias, amigos, por todos, e estamos felizes que retornou. É algo que deve continuar, é uma tradição que nunca deve se acabar porque quem tem fé, deve sempre estar praticando a sua religiosidade. Enquanto nós pudermos, estaremos sempre acompanhando”, contaram.