Procon Cabo Frio interdita agência de viagens e turismo acusada de lesar grupo de consumidores

O Procon de Cabo Frio emitiu, nesta terça-feira (22), um auto de interdição contra a agência Eureka Viagens e Turismo, por lesar consumidores que compraram pacotes turísticos e não receberam os serviços.

Com o fechamento, a empresa fica impossibilitada de operar de forma física ou remota; e de oferecer produtos e serviços pelas redes sociais, que devem ser desativadas a partir desta data, sob pena de desobediência.

Após reclamações formais de inúmeros contratantes, o Procon abriu um processo administrativo contra a empresa no último mês de maio. Em comum, os relatos apontam a não-prestação dos serviços contratados, mesmo após o pagamento. Além disso, os valores também não foram ressarcidos.

No começo de junho, a Secretaria de Turismo protocolou junto ao Ministério do Turismo um requerimento de suspensão no Cadastur. Por fim, a Secretaria de Fazenda não localizou o alvará de funcionamento ativo da agência.

Por sua vez, após percorrer diversos endereços, os agentes do Procon não localizaram a sede física da agência de turismo, que trabalhava apenas de forma remota, principalmente pelo Instagram .

“Estamos atentos a esse caso há algum tempo, que também tramita junto à Polícia Civil por suspeita de prática de crimes. Estaremos contribuindo com as autoridades para o ressarcimento às vítimas. Quanto à relação de consumo, o Procon encontra-se à disposição para dar todas as orientações necessárias”, comentou a coordenadora-geral do Procon, Mônica Bonioli.

As denúncias ao Procon Cabo Frio podem ser encaminhadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Nicola Aslan, 235, no Braga (antiga sede da Prefeitura) e no Shopping UnaPark, bloco B, sala 4, em Unamar-Tamoios. O atendimento pode ser agendado pelo WhatsApp (22) 99907-2128.