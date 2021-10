Procon de Búzios autua todos os postos de combustíveis do município por prática irregular de reajuste de preços

O Procon de Búzios realizou nesta terça-feira (26), devido ao aumento anunciado na segunda-feira (25) pela Petrobrás, uma vistoria em todos os postos de combustíveis do município, para averiguar os preços que estavam sendo comercializados na bomba. Por volta das 11.30h os preços giravam em torno de R$ 7,18 no posto Manguinhos, Jubarte, Marina, Brava e Ferradura. No BR sentido Centro, R$7,09, e no Trevo do Ceceu, R$7,08.

A equipe do Procon retornou mais tarde e constatou que os cinco (5) primeiros postos alteraram os preços para R$7,49, sendo que nenhum deles tinha notas de distribuidoras com data desta terça-feira (26), ou seja, estavam praticando reajustes antes mesmo de comprar com o aumento anunciado.

De acordo com o coordenador do Procon de Búzios, Paulo Bezerra, todos os postos foram autuados por abuso de poder econômico, seguindo orientação do Procon Estadual. Eles poderão apresentar defesa em 15 dias. As multas podem passar de R$20.000,00.

O Procon esclarece que não tem como interferir na política de reajustes da Petrobras por ser monopólio, mas pode atuar contra os abusos praticados.