Procon de Búzios realiza ação na Enel e no Banco Santander 

O Procon de Búzios oficiou nesta sexta-feira (29) a Enel (Ampla Energia e Serviços S.A), determinando a adoção de diversas medidas com o fim de garantir a qualidade do serviço prestado à população.

Dentre as determinações, está o aumento do número de colaboradores no estabelecimento, uma vez que foi apurado durante fiscalização que há somente uma atendente no local; o cancelamento do agendamento virtual para atendimento na agência, haja vista que este ocorre em desacordo com o previsto no Art. 4° da Lei 9.018/20; e a realização de atendimento aos sábados, conforme redação do parágrafo 3°, do artigo 2° da mesma Lei.

As determinações deverão ser cumpridas no prazo de 48h, sob pena de aplicação de nova multa. Destaca-se que a empresa já havia sido notificada pelo Procon, sendo certo que da notificação foi dado início ao procedimento administrativo de aplicação de multa.

Já no Banco Santander, foram verificadas retenções de denúncias no livro de Reclamação do Consumidor. A agência foi autuada e poderá apresentar defesa no processo administrativo.

O consumidor que se deparar com qualquer ilegalidade pode realizar denúncia junto ao Procon pelos canais de atendimento:

E-mail: procon@buzios.rj.gov.br

Tel.: (22) 2623-0314

Presencialmente: Travessa dos Pescadores, 111, Centro – Armação dos Búzios