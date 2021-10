Procon de Cabo Frio notifica Shopping Park Lagos por problemas nos totens de pagamento

Uma ação realizada pelo Procon Cabo Frio ao longo deste feriado prolongado notificou o Shopping Park Lagos por problemas em vários totens de pagamento de estacionamento, que estão inoperantes. Um dos principais centros comerciais da cidade tem prazo de 10 dias para se manifestar, conforme determina a lei. Do contrário, poderá ser autuado.

De acordo com o órgão, na segunda-feira (11), havia somente um ponto de cobrança no local. Ainda segundo o Procon, com apenas um totem para pagamento, turistas e moradores enfrentaram longa fila para pagar a tarifa única de estacionamento. De acordo com relatos de consumidores, no domingo, quando conseguiam pagar, a máquina não emitia o comprovante.

“Estamos monitorando o estabelecimento, conversamos com moradores e turistas e este tem sido um problema sério e crônico. O shopping alega que está em obras, mas o consumidor está tendo muita dificuldade, além de ficar de um lado para o outro para poder sair do local”, explicou a secretária-adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares.