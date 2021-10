Procon de Cabo Frio organiza mutirão de renegociação com a Enel nesta terça (26)

Nesta terça-feira (26) o Procon de Cabo Frio promoverá um mutirão de renegociação de dívidas com a Enel. Na ação, os consumidores (residenciais e rurais) que estiverem inadimplentes com a concessionária de energia elétrica há mais de 90 dias poderão renegociar as dívidas e pagá-las em até 24 vezes sem juros.

O mutirão acontecerá das 9h às 17h, na sede do Procon, na Rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, no Braga. O atendimento será somente para quem fez agendamento até a última sexta-feira (22), informando nome completo, CPF e número do cliente que pode ser encontrado na fatura.

Por conta da crise financeira causada pela pandemia da covid-19, atualmente existem mais de 1 milhão e 200 mil consumidores inadimplentes com concessionária em todos os 66 municípios do estado do Rio de Janeiro que são atendidos pela Enel.

“Em razão da pandemia, após uma decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel não podia cortar a energia dos cidadãos inadimplentes. Como essa decisão chegou ao fim no início deste mês, para que os consumidores não sejam lesados vamos promover esse mutirão para evitar a suspensão do serviço de energia”, afirmou a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares.