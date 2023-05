Procon de Cabo Frio realiza fiscalização no comércio para o Dia das Mães

Considerada uma das datas mais importantes para o comércio, o Dia das Mães motivou uma grande ação de fiscalização do Procon de Cabo Frio. Durante dois dias, os agentes percorreram estabelecimentos do município para verificar se os direitos dos consumidores estão sendo devidamente respeitados pelos lojistas.

Na quinta-feira (11), os fiscais estiveram nas lojas e centros comerciais da região central da cidade, onde checaram se os preços dos produtos estavam expostos nas vitrines e o cumprimento das promoções para a data festiva, para garantir que os consumidores não caiam em armadilhas ou propaganda enganosa.

Nesta sexta (12), pela manhã, o trabalho prosseguiu no Shopping dos Biquínis, no bairro da Gamboa; e pela tarde, nas lojas do Shopping Park Lagos, no Novo Portinho. Em todos os locais, também foi cobrada a existência do livro de reclamações, do Código de Defesa do Consumidor e de cartazes informativos com o número do Procon.





Ao fim da fiscalização, 30 estabelecimentos comerciais foram notificados por não informarem nas vitrines os preços das mercadorias, prática que contraria o Código de Defesa do Consumidor. Também foi entregue material com o número de telefone do Procon aos comerciantes que não ainda não o disponibilizavam em local visível para os clientes.

Segundo a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Claudia Tavares, haverá desdobramentos desta operação, a partir da próxima semana.

“Este tipo de iniciativa do Procon ajuda a proteger os interesses dos consumidores e colabora com ordenamento do município. Não ter preço na vitrine não é estratégia de marketing e sim desrespeito ao consumidor”, destacou a secretária adjunta.