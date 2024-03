Procon de Cabo Frio vai desenvolver atividades durante a Semana do Consumidor

O Procon Cabo Frio vai desenvolver diversas atividades durante a Semana do Consumidor, para comemorar o Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. As atividades serão realizadas entre os dias 11 a 15 de março com palestras, rodas de conversa, atendimentos em parceria com a Enel e Prolagos, rondas e lançamento do Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS) na sede do Procon, localizado no bairro Braga e no Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Tamoios.

Na segunda (11) e terça-feira (12), a abertura da programação da Semana do Consumidor será marcada com rondas itinerantes em Cabo Frio. As rondas vão fiscalizar e promover a conscientização dos comerciantes e comércio local sobre as leis e direitos do consumidor, garantindo a troca de informações importantes para quem compra e vende.

Na quarta-feira (13), as ações do Procon Cabo Frio em comemoração ao Dia do Consumidor seguem para Tamoios com o mutirão de negociação Enel e Prolagos, na sede do Procon Tamoios, localizado no Shopping UnaPark, das 9h às 15h. Além disso, seguindo a programação diária, palestras e atendimentos serão realizados no Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, a partir das 9h, como parte da programação do Governo Presente.

Como reta final da programação, quinta-feira (14), será realizado na sede do Procon Cabo Frio, no bairro Braga, o mutirão de negociação Enel e Prolagos com atendimentos para toda a população das 9h às 15h, com palestra com alertas sobre os direitos do consumidor e suas garantias ao comprar um produto.

Finalizando a programação da Semana do Consumidor em Cabo Frio, na sexta-feira (15), dia em que é comemorado o Dia do Consumidor, será realizado o lançamento do Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS), às 15h. O objetivo da criação do NAS é auxiliar os consumidores superendividados (que não conseguem quitar suas despesas sem comprometer o básico para sobreviverem) e promover a renegociação de dívidas, a fim de garantir a conciliação e a mediação de conflitos, nos termos da Lei do Superendividamento.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO CONSUMIDOR

Segunda-feira (11/03) – Ronda Procon (Fiscalização)Terça-feira (12/03) – Ronda Procon (Fiscalização)

Quarta-feira (13/03) – Mutirão de Negociação Enel e Prolagos (Tamoios) – 9h às 15h

Atendimento “Governo Presente” (Tamoios) – 9h

Palestra sobre Direito do Consumidor (Tamoios) – 9h

Quinta-feira (14/03) – Mutirão de Negociação Enel e Prolagos (Procon Cabo Frio – Braga) – 9h às 15h

Palestra (Roda de Conversa) – Procon Cabo Frio – Braga -9h

Sexta-feira (15/03) – Lançamento do Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS) – 15h