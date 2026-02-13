Procon de São Pedro da Aldeia orienta supermercados para o período de Carnaval

Com a proximidade do Carnaval, período de grande movimentação no comércio, o Procon de São Pedro da Aldeia realizou uma ação educativa nos supermercados do município. A equipe visitou os estabelecimentos e emitiu notificações orientativas com foco em boas práticas, organização e respeito aos direitos do consumidor.

Durante a ação, os gerentes receberam orientações para reforçar a qualidade no atendimento, a adequada conservação e exposição dos produtos, além da transparência na informação de preços. Entre as recomendações, está a garantia de climatização eficiente do ambiente para conforto dos consumidores, além da prestação adequada do serviço.

O Procon Aldeense também destacou a obrigatoriedade da exposição legível de preços, fazendo com que os estabelecimentos exibam o valor de forma visível, clara e correta, conforme determina o Decreto Federal nº 5.903/2006. A equipe alertou, ainda, sobre a necessidade de manter um número adequado de caixas em funcionamento, para evitar filas excessivas, e não comercializar produtos vencidos ou mal conservados.

A assessora Pâmella Monteiro reforçou o caráter preventivo da iniciativa. “O PROCON atua de forma estratégica e preventiva para evitar problemas antes que ocorram, assegurando organização, transparência e o respeito aos direitos do consumidor, especialmente em períodos de grande movimentação no comércio, como o Carnaval. Reforçamos nosso compromisso com a proteção do consumidor. Caso seja identificada qualquer irregularidade, a denúncia pode ser feita pelo WhatsApp (22) 2627-6086”, destacou.