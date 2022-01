Procon-RJ constata que o preço do GNV subiu cerca de 45%

Ação de fiscalização aconteceu após instauração de ato de investigação preliminar

Nesta segunda-feira, dia 03/01, agentes do Procon Estadual do Rio de Janeiro fiscalizaram 31 postos de combustíveis das Regiões Metropolitana, Serrana e dos Lagos, e também do Norte Fluminense. A ação foi deflagrada para apurar se houve possível aumento abusivo no valor cobrado pelo gás natural veicular. Seis estabelecimentos da capital foram autuados após os agentes identificarem que o combustível subiu de preço.

Nos bairros de Ramos, Benfica, Freguesia, Tijuca, Campo Grande e Recreio dos Bandeirantes, os fiscais constataram aumento no valor do GNV do dia 31 de dezembro de 2021 para o dia 01 de janeiro de 2022. Em um dos postos, o gás era vendido por R$4,179 e passou a custar R$5,999. Os estabelecimentos terão 10 dias para justificar o aumento ao Procon-RJ.

“O TJRJ suspendeu, através de liminar, o aumento em torno de 50% no preço do gás natural fornecido às distribuidoras que havia sido anunciado pela Petrobras. Sendo assim, os postos não podem aumentar o valor do combustível sem que haja uma justificativa. Instauramos atos de investigação preliminar para apurar os fatos e se estes postos não justificarem o motivo do aumento, poderão ser multados”, afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

No Rio, a ação aconteceu também nos bairros de São Cristóvão, Praça da Bandeira, Barra da Tijuca e Anil. Os agentes vistoriaram também postos nos municípios de São João de Meriti, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, Macaé, Campos, Cabo Frio, São Pedro D’aldeia e Nova Friburgo.

O Secretário de Defesa do Consumidor, Léo Vieira, reforça que: ” O aumento do gás natural nessa proporção, afeta diretamente a população fluminense, impactando toda a cadeia de produção que utiliza o gás natural, aumentando produtos e serviços. Por isso a SEDCON vai continuar solicitando esse tipo de fiscalização ao Procon-RJ, visando conter qualquer abusividade”