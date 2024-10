Procurado por furtar 10 armas em delegacia de Juiz de Fora é preso em Cabo Frio

By

Um homem de 29 anos que estava sendo procurado após furtar dez armas de uma delegacia de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi preso em Cabo Frio.

O homem estava hospedado em um hotel localizado na Praia do Forte, na noite desta terça-feira (1°), junto com a namorada.

De acordo com a Polícia Civil, o homem trabalhava prestando um serviço de manutenção na 1ª Distrital Regional de Juiz de Fora e aproveitou a facilidade, devido ao trabalho, para furtar as armas da unidade policial.

O furto aconteceu no dia 30 de setembro, por volta das 7h, e durante a madrugada do dia 1º de outubro o homem viajou para Cabo Frio com a namorada, e segundo a Civil, pretendia gastar o dinheiro da venda das armas para o tráfico local em Juiz de Fora.

A ação foi um trabalho conjunto do serviço de inteligência envolvendo a Polícia Civil de Minas Gerais, policiais civis de Cabo Frio e também policiais do serviço reservado do 25º Batalhão de Polícia Militar.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Cabo Frio, prestaram depoimento e foram entregues a Polícia Civil de Minas Gerais, que investiga o caso.