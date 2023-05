Profissionais de 12 cidades fluminenses participação do 2º Simpósio de Odontologia em Búzios

Reunido 170 profissionais da área de odontologia vindos de 12 cidades fluminenses, aconteceu, nesta quarta-feira (10), o 2º Simpósio de Odontologia de Armação dos Búzios. Uma iniciativa da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Regional de Odontologia (CRO), que pela primeira vez, o evento foi aberto para todos os municípios da Baixada Litorânea e exclusivamente voltado para discussões sobre saúde pública na área de Odontologia.

Participaram da mesa de abertura o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, secretário municipal de Saúde, Leônidas Heringer, presidente do CRO, Otair Filho, coordenador de saúde bucal do município, Anderson Andrade, e a dentista da rede, Bia Russo.

O prefeito ressaltou a importância da Atenção Primária à Saúde, onde está incluída a saúde bucal, para os municípios. Búzios subiu 37 posições no Previne Brasil 2022, programa do Governo Federal que avalia o desempenho do setor, ficando na 11ª colocação entre os 92 municípios do Rio, e 1º entre os municípios da Baixada Litorânea. Alexandre também lembrou que já foi secretário de Saúde, o que considera tornar sua responsabilidade maior em relação ao tema.

“A saúde bucal avança em Búzios, principalmente se levar em conta o período em que ficamos parados pelas restrições da pandemia. É claro que sempre haverá desafios a serem vencidos, mas até aqui a Secretaria de Saúde e também a Coordenação de Saúde Bucal têm mostrado os resultados dos esforços dedicados ao bem-estar da população, e vamos acelerar ainda mais”, disse.

Um dos pontos fortes do evento é o intercâmbio de ideias e a troca de experiências entre os profissionais, em especial, sobre a prevenção e tratamento de doenças bucais, a importância da higiene oral, a utilização de tecnologias para diagnóstico e tratamento, além de políticas públicas relacionadas à saúde bucal.

“A grade montada para este simpósio foi feita com muita atenção, tanto nos temas, quanto na escolha dos profissionais de ponta que passarão por aqui dividindo seu conhecimento com os presentes. ”, exaltou o presidente do CRO, que também destacou a importância do evento ser aberto aos demais municípios do interior, no que foi corroborado pelo coordenador Anderson Andrade.

“ Hoje em Búzios estamos colhendo os frutos na saúde bucal por conta de políticas públicas, e isso não se faz isolado cada um em seu município. É uma ação que só pode funcionar em conjunto”, defendeu o coordenador.

O secretário Leônidas Heringer lembrou que trabalhar a saúde em pública é um desafio, mas que em Búzios a atenção e entusiasmo do prefeito com a pasta colabora para os resultados.

“É uma determinação do prefeito, fazer o melhor sempre”, afirmou.

Antes da primeira palestra, profissionais da saúde bucal de Búzios foram homenageados: Dilma Fonseca Cabral, Jane Meire de Souza Costa, Maria da Penha Rangel, Ana Cristina Moura da Silva, Monique Barros da Silva.

Palestrantes

· Águida Miranda, estomologista e cirurgiã Bucomaxilofacial pela UFRJ; mestre em CTBMF pela UFRJ; Doutora em Odontologia pela UNESA;

· Jônatas Caldeira Especialista em Cirurgia BMF; Especialista em implantodontia, Mestre em Cirurgia BMF –UNESP/Univ Harvard; Professor de Cirurgia e Implantodontia UFRJ;

· Prof. Marcos Balesteiro, Doutor em Ciência dos Materiais; Doutor em Endontontia pela UFF; Graduado em Odontologia UNIGRANRIO; Professor do curso de Odontologia pela Unisuam.

· Cláudia Braga, Especialista em HOF, Coordenadora da Especialização de HOF IOA RJ; Diretora Cientifica do IOA.