Programa Estadual de Integração na Segurança é inaugurado em Arraial do Cabo

Na tarde de ontem, dia 06, foi inaugurado o Programa Estadual de Integração na Segurança na cidade de Arraial do Cabo.

O evento contou com a presença de diversas autoridades como:

Deputado Federal Felício laterça, Prefeito de Arraial do Cabo Marcelo Magno, Comandante do 25° BPM Coronel Bastos, Comandante do 18° GBM Ten Cel Torres, Secretário de ordem pública de Arraial do Cabo Sgt Leandro Alex, Ten Cel Milão do CPROEIS.

Na oportunidade foram apresentadas as novas viaturas do programa e o efetivo presente.