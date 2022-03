Programa Patrulha Escolar vai atender escolas municipais de Cabo Frio 

Alunos da rede municipal de Cabo Frio vão contar, a partir da próxima semana, com o ‘Programa Patrulha Escolar’, parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. O novo modelo de patrulhamento vai atender os cerca de 41 mil estudantes divididos entre 90 unidades escolares do primeiro distrito e de Tamoios. O lançamento vai ocorrer na segunda-feira (28), às 9h, na Escola Municipal Professor Edilson Duarte (Jardim Caiçara).

O programa, que será implementado em parceria com o 25⁰ Batalhão de Polícia Militar, atuará auxiliando na intermediação em situações de risco para crianças e adolescentes. Entre elas estão questões familiares, abusos, situações de violência ou vulnerabilidades em geral.

Diante algum relato de aluno, a equipe diretiva da unidade escolar poderá entrar em contato com os policiais militares, que deverão analisar a situação e, se necessário, tomar as medidas cabíveis. Tais medidas podem incluir o acionamento de órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e da Juventude ou até mesmo a própria Delegacia de Polícia.

A equipe, formada pelos cabos da PM Robson Costa e Andrea, terá à disposição um telefone específico para contato direto com as diretoras das unidades escolares. Ainda de acordo com os agentes, haverá palestras com alunos e professores, além da implementação do Conselho Comunitário de Segurança Escolar (CCSE).