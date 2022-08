Programa pioneiro de tratamento com Cannabis em Búzios é destaque no Profissão Repórter da TV Globo

Equipe do programa jornalístico esteve no município e acompanhou o trabalho inovador desenvolvido pela Prefeitura de Búzios, por meio do tratamento com cannabis medicinal, para o tratamento de crianças com espectro autista e epilepsia refratária

O trabalho desenvolvido em Búzios, a partir da lei municipal sancionada pelo prefeito Alexandre Martins em 2021, que permite a prescrição e distribuição gratuita do canabidiol, que é o óleo medicinal extraído da cannabis sativa, para crianças com espectro autista e síndrome refratária, é uma das iniciativas abordadas, nesta terça-feira (2), pelo programa Profissão Repórter da TV Globo. A reportagem mostra dois programas desenvolvidos no campo do tratamento com cannabis no Brasil, um realizado na rede particular, em São Paulo, e o Ambulatório de Cannabis Medicinal, desenvolvido pela Prefeitura de Búzios.

Pelo ineditismo e a condições de ser reproduzido em outros municípios, o programa com a cannabis em Búzios conquistou o primeiro lugar na 2ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde, que foi realizada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro (COSEMS-RJ), pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo IdeiaSUS, banco de práticas e soluções em saúde e ambiente. A cidade também representou o estado no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso.

Até o momento são 360 crianças autista e, também, 82 crianças com epilepsia refratária que não respondiam aos tratamentos convencionais, sendo atendidas pelo programa em Búzios. O programa vai ao depois da série “Filhas de Eva”.