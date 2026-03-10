Projeto da Saúde de Arraial do Cabo é selecionado para Mostra Nacional em Brasília

Município é o único representante da Baixada Litorânea entre os 200 trabalhos escolhidos em todo o Brasil

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Arraial do Cabo teve um projeto selecionado para a 2ª Mostra Nacional “Mais Saúde com Agente”, que será realizada nos dias 18 e 19 de março, em Brasília. Entre os 200 trabalhos escolhidos em todo o país, o município é o único representante da Baixada Litorânea.

O projeto, intitulado “Geoprocessamento (QGIS) na Territorialização Integrada: Dengue e Força de Trabalho em Arraial do Cabo-RJ”, foi desenvolvido pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs) Flávio Henrique dos Santos e Elisângela Siqueira Alves, durante o curso técnico do programa Saúde com Agente, promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A proposta utiliza o geoprocessamento, por meio do software QGIS (Sistema de Informação Geográfica de código aberto), como ferramenta estratégica para integrar a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária, fortalecendo o combate à dengue e a organização da força de trabalho nas unidades de saúde.

Com o uso do QGIS, foi possível mapear focos do mosquito Aedes aegypti e casos notificados da doença, identificando áreas de maior risco, especialmente na região do Parque das Garças. A análise espacial permitiu classificar as localidades por nível de risco e direcionar ações com mais precisão.

Na UBS Hermes Barcelos, o sistema permitiu delimitar com precisão as microáreas de atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), garantindo que toda a população da área seja atendida de forma organizada e equilibrada. A redução do tempo de deslocamento aumentou o tempo dedicado ao cuidado e às orientações em saúde.

O projeto consolidou, na prática, o conceito de territorialização integrada no SUS, unindo o mapeamento epidemiológico ao planejamento das equipes de saúde.

“Essa mostra coloca nosso trabalho em evidência. Utilizamos um programa de geoprocessamento completo, que mostra a distribuição dos agentes no território e fortalece nossa atuação”, destacou Flávio.

De acordo com o regulamento, as duas experiências melhor avaliadas presencialmente de cada região do país receberão o Prêmio “Programa Mais Saúde com Agente”, que inclui a produção de um documentário para a série “Webdoc Mais Saúde com Agente”, além de certificado de premiado e troféu.