Projeto “Esse Mar é Meu” terá passeios de barco com preços reduzidos para moradores de Cabo Frio 

Celebrando o Dia das Mães, neste domingo (8), será retomado o projeto “Esse Mar é Meu”, da Associação das Empresas de Turismo Náutico, em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio. O objetivo é oferecer, para moradores da cidade, passeios de barco com preços reduzidos, sempre aos domingos. Nestes dias, a tarifa dos barcos participantes do projeto será R$ 20, mais 1kg de alimento não perecível.

Os passeios saem do Terminal de Barcos de Cabo Frio, no Boulevard Canal. Cada passeio terá duração de três horas e as saídas serão às 10h30 e às 14h. As reservas podem ser feitas nos seguintes números de celular: (22) 988025252, (22) 988354794, e (22) 988078310.

“Nosso objetivo é trazer a sensação de pertencimento aos moradores de Cabo Frio. Então oferecemos, dentro deste projeto, a oportunidade do cabo-friense fazer o passeio de barco com preço reduzido. Nestes momentos, levamos aos participantes momentos de conhecimento, lazer, história, cultura e acesso ao turismo náutico”, afirma Emerson Paiva.

A secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Katyuscia Brito, destaca que essa iniciativa é importante, pois dá acesso ao moradores aos passeios.

“Esse projeto é muito importante porque tem um olhar social e de inclusão. Além disso, os alimentos arrecadados serão revertidos para instituições e entidades filantrópicas do município. Convidamos a todos para participarem do projeto “Esse Mar é Meu”, declara a secretária.