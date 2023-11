Prolagos lança campanha de negociação de débitos

Com a proximidade do fim do ano, muita gente aproveita para usar os recursos do décimo terceiro salário para colocar as contas em dia. Sendo assim, a Prolagos oferece uma grande oportunidade para que os usuários que estejam com valores em aberto zerem as dívidas junto à concessionária. Já está em vigor a campanha de negociação de débitos, que oferece condições especiais de pagamento.

Entre os benefícios oferecidos estão isenção de juros e multas; descontos de até 80% no valor da dívida; parcelamento em até 100 vezes, dependendo do tempo da dívida, e entrada facilitada. As condições são válidas para os usuários de toda área de concessão, composta pelos municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Os casos serão analisados individualmente.

Para aderir ao programa de negociação, é preciso comparecer até o dia 15 de dezembro a uma das lojas de atendimento da Prolagos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com o documento de identidade (RG), CPF e uma conta de água. As condições de negociação podem ser consultadas por WhatsApp ou ligação pelo número 0800 7020 195 ou nas lojas de atendimento.

“Nossa intenção é oferecer propostas de acordo com o orçamento do cliente. Para isso, nossas equipes estão preparadas para dialogar e avaliar cada caso de forma exclusiva”, explica o Gerente Comercial da Prolagos, Saimon Moreira.

Lojas de Atendimento:

Armação dos Búzios – Av. Bento José Ribeiro Dantas 5.396, Lojas 2/3, Manguinhos

Arraial do Cabo – Rua Rui Barbosa, 46, Praia dos Anjos

Cabo Frio – Avenida Assunção, 01 Centro e no distrito de Tamoios, na Avenida Independência, Lote 16, Quadra 15, Una Park Shopping, loja 12, bloco 2, Unamar

São Pedro da Aldeia – Av. Nilo Peçanha, 46, Centro

Iguaba Grande – Rua Nossa Senhora de Fátima, 15, Centro