Proprietários de caminhões protestam contra calote com buzinaço na frente da Prefeitura de Cabo Frio

Proprietários de caminhões e máquinas contratatos pela empresa PAVIPREMO e que prestam serviço para a prefeitura de Cabo Frio protestaram com um buzinaço, na Avenida Assunção, ao lado da prefeitura, contra o atraso no pagamento. Hernane Neto, proprietário de um caminhão, disse que trabalha desde janeiro mas não recebeu os meses de abril e maio. A dívida com ele é de cerca de R$ 30 mil e a promessa da prefeitura, segundo ele, era de efetuar os pagamentos com a entrada dos recursos dos roylties, o que não ocorreu.



A PAVIPREMO, de acordo com Hernane, alega que a prefeitura não paga desde janeiro e que a dívida já soma R$ 5 milhões. Ela conta que não tem como arcar com o prejuízo provocado pela dívida. Ele lembra que todo mundo é pai de família, tem conta para pagar e que cartão de crédito não espera por royalties nem por burocracia.

Texto: Cléber Lopes – Jornalismo Rádio Litoral FM