Quadra poliesportiva da Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, passa por reforma

Empenhada em oferecer mais qualidade de vida ao cidadão por meio da prática esportiva, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia avança com os serviços de reforma da quadra poliesportiva do bairro Ponta do Ambrósio.

O local já passou por serviços de construção e pintura de novas muretas de contenção, além da instalação de novos alambrados e traves. A próxima etapa de obra envolverá a execução da parte elétrica, com a instalação de iluminação em LED.

Os serviços de reforma e manutenção são conduzidos pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano com recursos da Secretaria de Esportes e Lazer.

As obras na Ponta do Ambrósio fazem parte de um pacote de ações da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, que visa proporcionar espaços públicos de qualidade e promover o bem-estar para todos os cidadãos aldeenses. Com o término das obras, os moradores terão um espaço totalmente recuperado para a prática de atividades esportivas, atividades de lazer e eventos na comunidade.