Quadrilha de Duque de Caxias é presa após furtar loja em shopping de Cabo Frio

Na noite de sexta-feira (5), a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio foi acionada após um furto em uma loja de varejo de moda, no Shopping Park Lagos. Cerca de R$ 2 mil em mercadorias foram levadas por uma quadrilha de Duque de Caxias, em sua maioria peças de lingerie.

Com apoio da equipe de segurança do shopping, que identificou o rosto dos suspeitos e o veículo utilizado, um Fiat Linea preto, a ocorrência foi rapidamente encaminhada para a Coordenadoria do Grupamento Tático Móvel, por volta das 21h, que acionou as autoridades policiais para fazer o cerco.

A ação contou com a integração da Polícia Civil, Policia Militar, Polícia Rodoviária Federal, que localizaram o veículo na BR-101, sentido Itaboraí, por volta das 22h30. Os suspeitos foram detidos antes mesmo da chegada do representante da loja à delegacia de área para registrar a ocorrência. Toda mercadoria foi recuperada, inclusive itens de outras lojas que também haviam sido furtados do Park Lagos e de outros shoppings.

Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, o trabalho em conjunto demonstra a importância da integração com as demais forças de segurança para garantir agilidade nas respostas e preservar a ordem pública.