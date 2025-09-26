Pular para o conteúdo
Quiosque é notificado por obra irregular no Parque Burle em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_2831

A Prefeitura de Cabo Frio notificou o permissionário de um quiosque localizado na Avenida Victor Rocha, no Parque Burle, por conta da construção irregular de um banheiro. A irregularidade foi constatada durante fiscalização realizada na manhã desta quinta-feira (25) pela equipe da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização.

A Secretaria, que integra a estrutura da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, reforça que não é permitido realizar obras em espaços públicos sem a devida autorização. No local, foi emitida notificação para que o permissionário paralise a obra imediatamente e faça a demolição.

A Prefeitura destaca que segue intensificando as ações de ordenamento nos espaços públicos e conta com a colaboração da população para denunciar irregularidades diretamente à Secretaria de Licenciamento e Fiscalização, que fica localizada da Rua Florisbela Rosa da Penha, no Braga, e em Tamoios, na Superintendência de Licenciamento e Fiscalização no UnaPark, em Unamar.

