Quiosque pega fogo na Praia do Forte, em Cabo Frio

Um quiosque, conhecido como Quiosque do Nicanor, pegou fogo na Praia do Forte, em Cabo Frio, no final da tarde desta segunda-feira, dia 20. Informações indicam que há registro de feridos. Inclusive, relatos apontam que o dono do restaurante teria precisado ser conduzido à emergência de ambulância.

No momento, o Corpo de Bombeiros encontra-se no local. A principal causa das chamas, de acordo com os agentes, teria sido uma máquina de frituras, que já estava em estado debilitado. Várias pessoas estão no local. O caso será investigado.