Quiosque Prefeitura Presente é inaugurado na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio

Foi inaugurado no sábado (18), em Cabo Frio, o quiosque Prefeitura Presente, que prestará serviços de orientações aos moradores e turistas, como informativos com calendário de eventos da cidade, mapas e pulseira de identificação para as crianças.

O local, onde também fica a Central de Atendimento ao Turista (CAT), funcionará ainda como um espaço para exposição de artistas locais. O quiosque funciona diariamente das 9h às 17h, na orla da Praia do Forte, na altura da praça dos quiosques. A inauguração foi comandada pelo prefeito José Bonifácio, com a presença de secretários, vereadores e demais autoridades municipais.

Abrindo o quiosque simbolicamente, o prefeito cabo-friense e os secretários municipais de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha, e de Cultura, Clarêncio Rodrigues, desataram o nó da fita de inauguração, ao som de “Garota de Ipanema”, com o saxofonista Diego Mattos.

“Este é um espaço para todos os turistas e cidadãos, um ponto de apoio da prefeitura para poder receber o turista e apresentar um pouco da nossa história que é tão rica, como nossos monumentos e valores culturais. Temos tantos artesãos, músicos, escritores e escultores, precisamos valorizar a nossa história”, ressaltou o prefeito José Bonifácio, destacando a importância da valorização cultural.

Buscando uma atuação conjunta, o prefeito José Bonifácio colocou o espaço à disposição do 18º GBM/Corpo de Bombeiros Militar e do 25º Batalhão de Polícia Militar. O chefe do executivo cabo-friense destacou as atividades exercidas na cidade.

“Gostaria de agradecer o 18º GBM/Corpo de Bombeiros Militar e o 25º Batalhão de Polícia Militar, que desempenham um papel importantíssimo na nossa cidade e em nossas praias, que é nosso cartão de visitas. Disponibilizamos este espaço também como um apoio a esses serviços que são de extrema importância para toda a cidade”, agradeceu o prefeito.

No interior do quiosque estão expostos quadros do artista plástico César Ramos e os barcos em miniatura de Antônio Leite, que misturam nautimodelismo com artesanato. As embarcações reproduzem a história da Região dos Lagos. No local também estão expostas obras literárias de escritores cabo-frienses, como o livro para colorir “Aventuras na Laguna”, de Jaqueline Brum, “Lia, Flor e Sophia – As meninas poesia”, de Silvana Lima, “Poesia Feia”, de Rafael Alvarenga, entre outros exemplares de artistas locais.