Quiosques da Ilha do Japonês, em Cabo Frio, passam por fiscalização sanitária

Os estabelecimentos comerciais localizados na Ilha do Japonês foram alvo de vistoria nesta terça-feira (9). Os agentes da Vigilância Sanitária de Cabo Frio verificaram que os dois quiosques que existem na localidade não possuem licença sanitária há mais de 40 anos.

Os proprietários foram notificados para providenciar a adequação às exigências sanitárias necessárias para garantir a saúde da população.

Na ocasião, os agentes identificaram ainda mais seis cozinhas irregulares, instaladas em casas insalubres, que receberam prazo de 15 dias para realizar a regularização das condições do local e da licença sanitária.

Segundo o Código Sanitário do Município, o estabelecimento que descumprir as condições de higiene pode ser punido com advertência, multa e, até mesmo, a interdição do local.

A sede da Vigilância Sanitária fica na avenida Rio Branco, 130, no bairro São Cristóvão.