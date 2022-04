Recuperação da ciclovia da Av. Victor Rocha, em Cabo Frio, é iniciada

A ciclovia da Avenida Victor Rocha, no Parque Burle, em Cabo Frio, está passando por obra de recuperação do pavimento. O trabalho foi iniciado nesta semana pelas equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A previsão para a finalização do trabalho é de aproximadamente 60 dias.

Assim como a ciclovia da orla das Palmeiras, a do Parque Burle também vai ganhar sinalização horizontal e vertical, com atenção especial para os cruzamentos, além da manutenção e padronização das rampas de acesso e recuperação do meio fio.

De acordo com a secretária municipal de Mobilidade Urbana, Tita Calvet, a reforma vai proporcionar mais segurança aos ciclistas.

“A Prefeitura de Cabo Frio tem trabalhado na recuperação e na sinalização das ciclovias do município. Já foram realizados trabalhos na Avenida Júlia Kubitschek; na Praia do Forte; em Tamoios; nas Palmeiras e agora no Parque Burle. Todas as vias contam com cruzamentos rodocicloviários, sinalizados com linhas tracejadas e faixas vermelhas que indicam a preferência ao tráfego de ciclistas, além das sinalizações verticais e horizontais em toda a extensão e as rampas de acesso padronizadas”, destaca a secretária.