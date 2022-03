Rede hoteleira de Búzios atinge noventa por cento de ocupação neste feriado de carnaval 

A cidade de Búzios vem se destacando no cenário turístico como um dos destinos mais procurados do estado neste feriado de carnaval, segundo a Associação de Hotéis do Rio de Janeiro.

De acordo com o Prefeito Alexandre Martins, as medidas adotadas pelo município no combate a pandemia do Covid-19, e os investimentos na área turística estão contribuindo de forma positiva na plena recuperação da economia, e que a cidade terá um calendário de eventos turísticos para o ano todo, erradicando a baixa temporada no município.

O Búzios Convention Visitors e Associação de Hotéis de Búzios (AHB) divulgaram que a taxa de ocupação da rede hoteleira da cidade atingiu 90% neste feriado de carnaval.

Segundo o secretário de Turismo, Dom de Búzios, o setor deve ganhar mais força com a liberação dos cruzeiros pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“A previsão é que dia 5 de março o município receba a primeira escala dos transatlânticos após esse retorno dos cruzeiros marítimos, e alguns pernoitarão na cidade. Com isso a economia continua aquecida até o início do lançamento do calendário de eventos para o ano todo. Búzios tem tudo para voltar a ser um dos destinos internacionais mais procurados do Brasil”, disse Dom.