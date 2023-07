Reforma do deck da Praia do Forte, em Cabo Frio, vai custar mais de R$ 1 milhão

A Prefeitura de Cabo Frio finalizou a Tomada de Preços 006/2023, para a contratação da empresa de engenharia que será responsável pela reforma do deck da Orla da Praia do Forte. A sessão foi realizada na tarde desta segunda-feira (10), no auditório da sede do Governo Municipal.

A empresa vencedora foi a M & D Nassar Empreendimentos Unipessoal, com uma proposta de R$ 1.073.428,52 (um milhão, setenta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos). O valor final representou um desconto de 28,78% em relação ao valor orçado para a obra, de R$ 1.507.238,17 (um milhão, quinhentos e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).

Finalizada a Tomada de Preços, o processo será encaminhado para a Controladoria Geral do Município, para análise dos procedimentos adotados na licitação. Em caso de conformidade, serão feitas a adjudicação e homologação e, posteriormente, a assinatura do contrato junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Esta foi a segunda tentativa de licitação para a contratação de empresa para realizar o serviço. Na primeira, todas as empresas participantes foram consideradas inabilitadas. As fases da Tomada de Preços 006/2023 podem ser acompanhadas pelo Portal da Transparência, pelo link https://transparencia.cabofrio.rj.gov.br/licitacaolista.php?id=1057.

Prev