Reforma do Deck dos Pescadores, no Portinho, em Cabo Frio, é iniciada

Para melhorar sua estrutura física e garantir o atendimento à população, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou a reforma do deck dos pescadores, localizado na Rua Coronel Ferreira, no bairro Portinho. A obra, no valor de R$ 186.297,75, está sendo executada pela empresa Mantendo Pintura e Manutenções Ltda., que venceu a licitação.

O prazo para a conclusão do trabalho é de 90 dias. A obra prevê a troca de toda a estrutura e fundação do deck, que é muito utilizado pelos pescadores artesanais do município.





Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos, Vanderson Bento, após vistoria feita no local, foi constatada precariedade das peças de madeira estruturais e de parte das peças de madeira do recobrimento.

“Sendo o deck dos pescadores uma infraestrutura de apoio à pesca, foi preciso executar a reforma dele para promover o bom funcionamento e também a segurança das pessoas que utilizam esse espaço. Desta forma foi realizada a licitação e a empresa vencedora já iniciou o trabalho”, afirma o secretário.