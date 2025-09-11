Remoção de rampas de concreto e escadas de acesso expostas é realizada na Praia do Canto, em Búzios

Nesta quarta-feira (10), a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente, Licenciamento Ambiental, Urbanístico e Fiscalização, deu continuidade à remoção de rampas de concreto e escadas de acesso que ficaram expostas na Praia do Canto, no centro da cidade, após a forte ressaca que atingiu a orla em agosto. A expectativa é de que todo o trabalho de remoção seja concluído ainda hoje. A ação está sendo realizada por determinação do Ministério Público Federal.

As rampas, localizadas próximas aos muros de residências à beira-mar, estavam cobertas pela areia, mas foram parcialmente expostas pelo avanço do mar. De acordo com a Secretaria, a retirada do material tem como objetivo principal garantir a segurança dos moradores e frequentadores da praia, prevenindo acidentes e evitando danos adicionais às estruturas costeiras.

A pasta também destacou que continuará monitorando toda a orla de Búzios para identificar possíveis pontos de risco decorrentes das condições climáticas e das ressacas, adotando medidas preventivas sempre que necessário, com foco na preservação ambiental e na proteção da população.





Com essas medidas, a Prefeitura de Búzios reforça seu compromisso com a recuperação da orla e a valorização dos espaços públicos, assegurando que a Praia do Canto permaneça um ambiente seguro, preservado e acessível tanto para os moradores quanto para os visitantes.