Residencial Monte Carlo, em Cabo Frio, recebe plantio de mudas de árvores nativas

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta segunda-feira (21), uma ação de plantio de mudas de árvores nativas, no entorno do residencial Monte Carlo, no Jardim Esperança. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, foi realizada em conjunto com o Instituto EcoVida e faz parte do Projeto de Arborização Urbana.

Ao todo, foram plantadas 300 mudas de árvores nativas do bioma Mata Atlântica, em diversas áreas do residencial, que faz parte do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

Outra área que também recebeu plantio de mudas foi a do estacionamento do Mercado Municipal do Peixe, na Avenida Wilson Mendes. Após passar por limpeza e cercamento, na semana passada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e o Instituto EcoVida realizaram o plantio de 200 mudas de espécies nativas.

“Aos poucos, estamos avançando com o Projeto de Arborização Urbana, que tem o objetivo de ampliar a área verde do município e, ao mesmo tempo, preservar o bioma Mata Atlântica”, afirma a secretária de Meio Ambiente e Saneamento, Rosalice Fernandes.