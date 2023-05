Resíduos de material oleoso são encontrados em praias de Arraial do Cabo

Resíduos de uma material oleoso foram encontrados em algumas praias de Arraial do Cabo. A Petrobras informou que recolheu amostras desses resíduos e encaminhou para análise para determinar a origem do material.

Mesmo sem confirmação da procedência, a Petrobras disse que está realizando a limpeza da área afetada.

A Prefeitura de Arraial do Cabo também relatou a presença de óleo bruto em algumas praias da cidade, registrada pelos agentes ambientais na última segunda-feira (22). A equipe da prefeitura está monitorando a situação em conjunto com o Instituto Chico Mendes (ICMBio). Ambos os órgãos notificaram a Petrobras para que providenciasse a coleta do material, visando identificar a origem do óleo e tomar as medidas necessárias.

Até o momento, as praias de Arraial do Cabo permanecem próprias para atividades como pesca, passeios de barco e mergulho dentro dos limites do município, conforme informado pela prefeitura.

A Prefeitura de Cabo Frio, município vizinho, informou que uma avaliação realizada por agentes da Guarda Civil Municipal não encontrou vestígios de óleo na praia do bairro Foguete, praia que fica no limite entre as duas cidades.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) disse que enviou uma equipe para avaliar a situação e orientar as secretarias municipais sobre o manejo e recolhimento do material que atingiu a faixa de areia. A população está sendo orientada a evitar o contato direto com o óleo.

A Petrobras realizou a coleta do material para análise e aguarda o resultado nos próximos dias para verificar se é proveniente de algum campo de exploração. Ainda não há informações sobre a origem e responsável pelos resíduos encontrados.