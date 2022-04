Restaurante em Búzios é interditado por estado crítico da cozinha

Procon de Búzios interdita restaurante na Ferradura

O Procon de Búzios realizou nesta segunda-feira (11) uma fiscalização conjunta com a vigilância sanitária, na praia da Ferradura. A ação resultou na interdição de um restaurante que não estava de acordo com as normas exigidas pela vigilância sanitária no município.

De acordo com a coordenadora do Procon de Búzios, Hanna Maia, o restaurante foi interditado devido ao estado crítico da cozinha. Que eles poderão reabrir num prazo de 48h, após se adequarem às exigências da vigilância quanto à higienização.